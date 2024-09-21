د. محمود عصمت: نعمل مع الشركاء على مواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري..

الدكتور محمود عصمت: نعمل مع الشركاء على مواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة ال كهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري..

مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة الكهربائية.

كهرباء طاقة متجددة سرقة الكهرباء خفض الفقد الشراكة

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