د. كريم بدوي يؤكد أهمية الاستفادة المثلى من الطاقات الإنتاجية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى

ال أحد 22/سبتمبر/2024 - 04:33 مأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية استغلال الأصول الإنتاجية الاستغلال الأمثل، والعمل على الاستفادة المثلى من الطاقات الإنتاجية الغير مستغلة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى، وذلك من خلال وضع خطط قابلة للتنفيذ مبنية على أسس علمية سليمة، موجهاً بضرورة وضع آليات عمل وحلول استباقية لمواجهة أي تحديات أو تغيرات قد تطرأ على تنفيذ الخطط المستهدفة خاصة فيما يتعلق بالعملية الإنتاجية، وذلك من خلال تعاون الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتعظيم دور...

وخلال الجمعيات، أوضح بدوى أن مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات تأتى ضمن أوليات عمل الوزارة لما لها من دور مهم في تحقيق وفرات، فضلاً عن دورها في الحفاظ على البيئة، وجدد الوزير تأكيده على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين بكافة مواقع العمل ، كما أكد على أهمية الاستمرار في تطبيق برامج التحول الرقمى والاهتمام بالعنصر البشرى والعمل على صقل مهاراته من خلال برامج التدريب المتخصصة سواء الإدارية أو الفنية، لاسيما في ظل التغيرات المتلاحقة التي تشهدها...

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