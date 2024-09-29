د. عكاوي يفتتح العام الجامعي بجامعة جنوب الوادي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أجرى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ، جولة تفقدية بكليات الجامعة لمتابعة انتظام الدراسة .

وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على جاهزية قاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات وقاعات الأنشطة الطلابية.

جامعة جنوب الوادي د. أحمد عكاوي الدراسة الطلاب مرافق تعليمية

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