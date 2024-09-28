د. حسن سلامة: خطة نتنياهو المزيد من التصعيد دون رادع

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الخطة التى وضعها حتى الآن هى المزيد من ال تصعيد ، ولا يستجيب لأى نداءات لأطروحات لحل سياسى، وهو ما ظهر فى غزة و لبنان ، وهو الآن وصل لقرابة عام يستهدف قطاع غزة والمدنيين العزل من النساء والأطفال دون أن يحقق الأهداف المعلنة التى تحدث عنها.
وأضاف حسن سلامة خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن نتنياهو ينتهك سيادة لبنان ويسقط مئات الشهداء وآلاف المصابين فى انتهاك شديد لقواعد القانون الدولى وحقوق الجوار وغيرها من الانتهاكات، ويعتبر نفسه فوق القانون، فضلا عن سياسة الاغتيالات من استهداف حسن نصر الله وقبله إسماعيل هنية فى إيران. ولفت حسن سلامة إلى أن خطة نتنياهو المزيد من التصعيد، لانه لا يوجد رادع، كما أنه يميل إلى أن تستمر آلة الحرب حتى يبقى فى المشهد السياسى، واليوم بعد سياسة الاغتيالات ارتفعت شعبية نتنياهو فى الداخل الإسرائيلى بدرجة كبيرة، إذا هذا التصعيد يحقق له مصلحة سياسية شخصية مباشرة على حساب الآلاف من الشهداء فى غزة ولبنان.ناصر منسى: جمهور الزمالك الأفضل فى أفريقيا والفوز بالسوبر رائع..
نتنياهو تصعيد غزة لبنان انتهاكات
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »
بوريل يبحث مع وزير خارجية إيران فى نيويورك مستجدات الشرق الأوسطدعا الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل اليوم الأربعاء، إيران إلى استخدام نفوذها لتجنب المزيد من التصعيد فى الشرق الأوسط والتوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »