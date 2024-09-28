د. حسن سلامة: خطة نتنياهو المزيد من التصعيد دون رادع

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الخطة التى وضعها حتى الآن هى المزيد من ال تصعيد ، ولا يستجيب لأى نداءات لأطروحات لحل سياسى، وهو ما ظهر فى غزة و لبنان ، وهو الآن وصل لقرابة عام يستهدف قطاع غزة والمدنيين العزل من النساء والأطفال دون أن يحقق الأهداف المعلنة التى تحدث عنها.

وأضاف حسن سلامة خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن نتنياهو ينتهك سيادة لبنان ويسقط مئات الشهداء وآلاف المصابين فى انتهاك شديد لقواعد القانون الدولى وحقوق الجوار وغيرها من الانتهاكات، ويعتبر نفسه فوق القانون، فضلا عن سياسة الاغتيالات من استهداف حسن نصر الله وقبله إسماعيل هنية فى إيران. ولفت حسن سلامة إلى أن خطة نتنياهو المزيد من التصعيد، لانه لا يوجد رادع، كما أنه يميل إلى أن تستمر آلة الحرب حتى يبقى فى المشهد السياسى، واليوم بعد سياسة الاغتيالات ارتفعت شعبية نتنياهو فى الداخل الإسرائيلى بدرجة كبيرة، إذا هذا التصعيد يحقق له مصلحة سياسية شخصية مباشرة على حساب الآلاف من الشهداء فى غزة ولبنان.ناصر منسى: جمهور الزمالك الأفضل فى أفريقيا والفوز بالسوبر رائع..

نتنياهو تصعيد غزة لبنان انتهاكات

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل قامت على الأكاذيب وهى استراتيجية يتبناها نتنياهوقال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل قامت على الادعاءات والأكاذيب، وهى استراتيجية يتبناها نتنياهو ومستمر فيها منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى الآن على مدار عام..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

الصفدي: إسرائيل مسؤولة عن التبعات الكارثية لعدوانها على لبنانحمل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية لعدوانها على لبنان الذي تشنه بطريقة وحشية من دون أي رادع قانوني أو إنساني.

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

حسن سلامة: نتنياهو مصاب بحالة هذيان سياسى والرد المصرى حاسم وواضحأكد الدكتور حسن سلامة استاذ العلوم السياسية، أن اسرائيل قامت على الاكاذيب والادعاءات ونتنياهو فى كل مرة يحاول الزج باسم مصر، مشيرا إلى أن مصر أكثر دولة طالتها هذه الأكاذيب..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

أردوغان يرفض اتهامات نتنياهو لمصر والسيسي يؤكد وجود تعاون مع تركياأكد أردوغان رفض تركيا التام لاتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموجهة إلى مصر، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات تمثل جزءًا من التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

بوريل يبحث مع وزير خارجية إيران فى نيويورك مستجدات الشرق الأوسطدعا الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل اليوم الأربعاء، إيران إلى استخدام نفوذها لتجنب المزيد من التصعيد فى الشرق الأوسط والتوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

بلينكن من مصر: وقف النار بين إسرائيل وحماس يمنع التصعيد بالشرق الأوسطقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة هو أفضل وسيلة لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »