دينا الرفاعى المرأة الحديدية بالجبلاية لـ"اليوم السابع": الكرة النسائية عانت من التهميش والتجميد.. مشاركتى مع أرسين فينجر فى ورش العمل ساهمت فى تطويرها.. نتقدم فى زمن قياسى.





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