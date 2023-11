ديزني بصدد دفع 8.6 مليار دولار للاستحواذ على الحصة المتبقية من هولو

سيتعين على شركة ديزني الأمريكية العملاقة للترفيه دفع ما لا يقل عن 6ر8 مليار دولار للاستحواذ على الحصة المتبقية في خدمة بث الفيديو عبر الإنترنت"هولو". وقالت ديزني الأربعاء إنها ستستحوذ على الحصة المتبقية البالغة 33% في"هولو"، التي تحتفظ بها"إن بي سي يونيفيرسال" التابعة لشركة"كومكاست كورب"، بعد ممارسة"كومكاست" لحقها في أول نوفمبر بموجب ترتيب البيع والشراء بين الشركتين.

وتتوقع ديزني أنها ستدفع لـ"إن بي سي يونيفيرسال" حوالي 61ر8 مليار دولار، وهو ما يمثل النسبة المئوية لـ"إن بي سي يو" من القيمة الدنيا المضمونة البالغة 5ر27 مليار دولار لـ"هولو" والتي تم تحديدها عندما أبرمت الشركتان اتفاقهما في عام 2019 .

وبموجب عملية التقييم المتفق عليها من قبل"ديزني" و"كومكاست"، سيتم تقييم القيمة العادلة لأسهم"هولو" اعتبارا من 30 سبتمبر 2023 ، وإذا تم تحديد القيمة في النهاية لتكون أكبر من القيمة الدنيا المضمونة ، فستدفع ديزني لـ"إن بي سي يو" نسبتها المئوية من الفرق بين القيمة العادلة لحقوق الملكية والقيمة الدنيا المضمونة.

