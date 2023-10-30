دون خسائر بالأرواح.. انهيار عقار من طابقين بشبرا الخيمة وتصدع منزل ملاصق

، انهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالأخشاب، ومهجور، دون ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بانهيار منزل بمنطقة عزبة أحمد سليم دائرة القسم وتصدع المنزل الملاصق له وسقوط أحد الحوائط الخاصة به.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل المنهار وإخلال المنزل الملاصق له منعا لوقوع أضرار بشرية وبالمعاينة والفحص تبين وجود تصدع بحائط المنزل الملاصق للمنزل المنهار وسقوطها، مما دفع حي غرب شبرا الخيمة ولجنة المنشآت الأيلة للسقوط من استصدار قرار بإخلاء المنزل من السكان منعا لوقوع أضرار بشرية، كما تبين أن المنزل المنهار قديم ولم يصدر له ثمة قرارات إزالة أو ترميم.

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