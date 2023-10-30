دولة وظيفية تقف على أبواب الجحيم إسرائيل بين انتهازية الساسة وجنون الجنرالات

، يتحدَّد حضورها وتحالفاتها ومدى تحرُّكها فى ضوء ما تلعبه من أدوارٍ مُنسَّقة، وتظلّ تحت الوصاية العميقة؛ وإن بدا أنها مُستقلّة فى خياراتها، أو بالغ البعض فى القول إنها تُدير رعاتَها وتتحكُّم فيهم.. التداعى المُعجَّل من الغرب إلى إسنادها بعد هجمة المقاومة من قطاع غزّة، والغطاء السياسى الذى أرخاه على جرائمها رغم كُلفته الأخلاقية، والتجهُّز للانخراط الميدانى إلى جانب جيش الاحتلال، تُؤكّد كلُّها أنها قاعدةٌ مُتقدّمة أكثر من كونها حليفًا على شرط الندّية والتكافؤ.

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