دور مهندس الجهة الإدارية في أعمال البناء

، تضمن أنه " يتعين على مهندس الجهة الإدارية عرض سجل الأحوال بصفة دورية على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقًا للقانون، ويعاد إلى المهندس لاتخاذ اللازم في ضوء تأشيرة الرئيس المختص، على أن يتضمن سجل الأحوال التوصيات والتوجيهات والتقارير التي يوصى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته.

8- إبلاغ رئيس الجهة الإدارية بأية عقبات في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف أو إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن الأجزاء أو الوحدات المخالفة والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بالتنسيق من الجهات المختصة ".جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنهاجم بقوة هذه الليلة في جميع أنحاء الشرق الأوسطاتحاد الكرة يعلن إجراء انتخابات مجلس الإدارة يوم 10 ديسمبر القادمجارديان: إيران تتعرض لضغوط داخلية للرد على اغتيال حسن نصر اللهالرئيس السيسى يلتقى أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية..

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أعمال بناء مهندس إداري قرارات مخالفات التفتيش الفني

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