دوري المؤتمر الأوروبى يحتفى بأرقام النجم المصري عمر مرموش

لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني بعد تألقه اللافت خلال الآونة الأخيرة مع فريقه. ويتصدر الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت ترتيب هدافي ناديه فى بطولة الدوري الألماني "بوندزليجا" للموسم الحالي 2023-24 بعدما أحرز هدفين بمرمى بوروسيا دورتموند في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأول.

ونشر الحساب الرسمي لدوري المؤتمر الأوروبي على موقع "إكس" تغريدة تعبر عن الأرقام المميزة التى حققها اللاعب بعد إحرازه 3 أهداف فى 4 مباريات مع فريقه الألماني.، فريقه إينتراخت فرانكفورت الألماني، لتعادل مثير مع ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-3، في واحدة من أفضل مباريات الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

عمر مرموش يسجل ثنائية فى تعادل مجنون بين أينتراخت ضد دروتموند.. فيديوقاد النجم الدولي المصري عمر مرموش، فريقه إينتراخت فرانكفورت الألماني، لتعادل مثير مع ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-3 اقرأ أكثر ⮕

عمر مرموش أفضل لاعب في مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموندمنحت شبكة 'سوفا سكور' العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية النجم المصري عمر مرموش جائزة أفضل لاعب في مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند.. اقرأ أكثر ⮕

مرموش يتقدم لـ فرانكفورت بثنائية أمام دورتموند فى الدقيقتين 8 و24.. فيديوتقدم الدولي المصري عمر مرموش بهدفين لصالح فريقه آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند، فى الدقيقتين 8 و24 من أحداث الشوط الأول. اقرأ أكثر ⮕

أفضل شوط فى مسيرة مرموش.. نجم فرانكفورت يسجل هدفين أمام دورتموند..فيديوسجل الدولي المصري عمر مرموش هدفين لصالح فريقه آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند، في الدقيقتين 8 و24 من أحداث الشوط الأول الذي انتهي بنتيجة 2-1، فى المباراة التى تجمعهما مساء اليوم. اقرأ أكثر ⮕

الدوري الألماني.. مرموش يقود فرانكفورت لتعادل مثير مع بروسيا دورتموندقاد الدولي المصري عمر مرموش، فريقه إينتراخت فرانكفورت الألماني، للتعادل مع ضيفه بوروسيا دورتموند، بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني. اقرأ أكثر ⮕

عمر مرموش هداف آينتراخت فرانكفورت فى الدورى الألمانى 2023/2024تصدر الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت ترتيب هدافي ناديه في بطولة الدوري الألماني 'بوندوزليجا' للموسم الحالي 2023-24.. اقرأ أكثر ⮕