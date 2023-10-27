دورة تدريبية لفنيين وفنيات في مجال أساسيات الأشعة المقطعية بدمياط

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قالت الدكتورة ياسمين ربيع، مدير إدارة الأشعة في مديرية الصحة بدمياط، اليوم، إنه تم الانتهاء من تنظيم الدورة التدريبية لفنيين وفنيات الأشعة، في مجال أساسيات الأشعة المقطعية في محافظة دمياط. وأضافت ربيع، أن التدريب تم تحت إشراف نخبة من أكفأ مدربي الإدارة العامة للأشعة، وذلك على أحدث الطرق والأساليب العلمية في مجال الأشعة المقطعية، حيث تضمن برنامج التدريب جزء محاضرات نظري، وآخر عملي على جميع أجهزة الأشعة المقطعية داخل المحافظة.

ويأتي ذلك ضمن التنسيق المستمر بين وزارة الصحة والسكان، والإدارة العامة للأشعة بقيادة المستشار الدكتور محمد فوزي، وتأكيدا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط. headtopics.com

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