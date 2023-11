دلوقتي هتقدر تخفي حياتك الشخصية عن زمايلك في الشغل على واتساب.. الطريقة هنا

قد لا تكون بعض هذه المعلومات مناسبة للحياة المهنية، لحسن الحظ، تهدف ميزة"المظهر البديل" على واتساب إلى معالجة هذه المشكلات. وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، أمه وصلت أحدث ميزات واتساب ملفات تعريف بديلة للخصوصية تهدف الميزة البديلة لتطبيق واتساب إلى تزويد المستخدمين بالخصوصية التي يرغبون فيها.

تتيح هذه الميزة، التي تعمل عليها الشركة منذ بعض الوقت، للمستخدمين الذين يحولون حسابهم إلى خاص إنشاء ملف تعريف ثانوي.من خلال هذا، تكون صورة الملف الشخصي الثانوية المحددة فقط مرئية للشخص الآخر، مما يحافظ على خصوصية معلوماتك الشخصية.بهذه الطريقة، يمكنك الحفاظ على سعادة زوجتك وتقديم صورة أكثر احترافية في عالم الأعمال باستخدام نفس الملف الشخصي.

لسوء الحظ، لا تزال الميزة جديدة جدًا وفي مرحلة التطوير، لذلك، من غير الواضح حاليًا كيف ستعمل أو ما عليك القيام به للسماح للآخرين برؤية ملفك الشخصي الأساسي.بالطبع، أثارت هذه الميزة بعض النقاشات، يجد بعض المستخدمين ميزة"المظهر البديل" على واتساب مفيدة، بينما يعتقد البعض الآخر أنها قد تسبب مشاكل في كل من العلاقات المهنية والشخصية، حتى أن البعض يفضل وصف هذه الميزة بأنها"مساعدة المحتالين" و"تدمير العلاقات"، في النهاية، كيفية استخدامك لها متروك لك تمامًا.

من الجدير بالذكر أن هذه الميزة تختلف عن ميزة"دعم تعدد الحسابات" التي تم تقديمها مؤخرًا، والتي تتيح لك استخدام حسابي واتساب على جهاز واحد، في هذه الحالة، أنت لا تستخدم حسابين منفصلين ولكن ملفات تعريف مختلفة مرتبطة بحسابك.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MOBTADA: لحماية البيانات الشخصية.. تحذيرات لمستخدمي «WhatsApp Web»حذر الخبراء مستخدمي تطبيق واتساب من سرقة الحسابات الشخصية بسبب النسخ المزيفة من تطبيق WhatsApp Web.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: أوزبكستان تفرض غرامة على النقاب في الأماكن العامةفرضت أوزبكستان غرامة تتراوح ما بين 405 إلى 810 دولارات على ارتداء الأزياء التي تخفي الوجه وتعيق التعرف على الهوية في الأماكن العامة.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: اليوم.. الحكم في استئناف المتهمين بالنصب على صبري عبد المنعمتصدر دائرة مستأنف المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، قرارها في الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حبسهم عامين مع الشغل.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: عاجل.. براءة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعمقضت محكمة مستأنف المقطم، اليوم الثلاثاء، بقبول الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبدالمنعم على حكم حبسهم عامين مع الشغل، والقضاء ببراءتهم.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: فض خناقة بـ النار والبنزين | تصرّف صادم من فرارجي بالشرقيةكشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: لـ آيفون فقط.. واتساب يطرح ميزة جديدة طال انتظارهاأصدر واتساب، مؤخرا تحديث خاصا للأجهزة العاملة بنظام التشغيل iOS والذي يحمل الرقم 23.21.72 على ......

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕