دقيقة حداد على اروح شهداء غزة على هامش افتتاح انعقاد عمومية الطائرة العادية

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 04:19 م التى انعقدت عقب ظهر اليوم بالقاعة الرئيسية رقم (١) باللجنة الأولمبية بحضور ٣٥ نادي وهيئة.وترأس اجتماع الجمعية العمومية المهنس ياسر قمر رئيس الاتحاد وفي حضور جميع أعضاء المجلس كما حضر أحمد اسعد واحمد عبدالعليم مندوبي اللجنة الأولمبية بالإضافة لمي صبري مندوبة وزارة الشباب والرياضة.

وكشف مخلوف أن إقتراح الجمعية العمومية إنشاء لجنة لتنمية الموارد امر محمود ونتمنى ان يكون ذلك بداية لزيادة الموارد ووجه حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد خلال كلمتة الافتتاحيه للجمعية العمومية الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأكد ان الجميع يقف خلف السيد رئيس الجمهورية ويدعمه في كافة قراراته لحماية أمن الوطن والدفاع عن الاخوة في غزةكما وجه عابد الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة وكذلك للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وجميع أعضاء الجمعية العمومية...

دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة خلال عمومية الطائرة العاديةحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء غزة على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الطائرة التى انعقدت عقب ظهر اليوم بالقاعة الرئيسية رقم (١) باللجنة الأولمبية بحضور ٣٥ نادي وهيئة اقرأ أكثر ⮕

عمومية الطائرة توافق على إعتماد الميزانية .. و تكريم المنتخبات على الهامشوافقت الجمعية العمومية لإتحاد الكرة الطائرة على إعتماد الميزانية و الحساب الختامى، وذلك خلال إنعقاد العمومية العادية بالقاعة الرئيسية رقم (١) باللجنة الأولمبية المصرية اقرأ أكثر ⮕

2913 طفلا.. ننشر أسماء وتقرير شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة2913 طفلا ننشر أسماء وتقرير شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

2913 طفلا.. ننشر أسماء وتقرير شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة2913 طفلا ننشر أسماء وتقرير شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

2913 طفلا.. ننشر أسماء شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة2913 طفلا ننشر أسماء شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

2913 طفلا.. ننشر أسماء شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة2913 طفلا ننشر أسماء شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕