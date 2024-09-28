دعوة الطلاب في شمال سيناء للمشاركة في تحدي علوم المستقبل

تابع أحدث ال أخبار عبر تطبيق جدد فضيلة الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، دعوته ل طلاب المنطقة للمشاركة في مبادرة " تحدي علوم المستقبل "، المقدمة من اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والتي تقام تحت رعاية مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية التربوية في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم ال طلاب وتنمية مهاراتهم في مجال ال تكنولوجيا .

وتشمل شروط المشاركة في المسابقة، التي بدأت فترة التقدم لها في 1 سبتمبر 2024، تكوين فرق تتألف من طالبين إلى ثلاثة طلاب من أي دولة عربية، بإشراف شخص لا يقل عمره عن 18 عامًا. يتم تقسيم المشاركين إلى فئات عمرية وتقييمهم بناءً على معايير تشمل التصميم، التفكير الابتكاري، استخدام التكنولوجيا، والمهارات الشخصية مثل العرض والتواصل. كما تخصص العديد من الجوائز القيمة للفائزين لتحفيزهم على المشاركة والإبداع.والتقديم من خلال https://hamdanfsc.com/register.

تحدي علوم المستقبل طلاب شمال سيناء الأزهر الشريف مبادرة تكنولوجيا

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



AlBawabaNews / 🏆 9. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

تعرف على شروط مسابقة 'تحدي علوم المستقبل' لطلاب أزهر الإسكندريةاعلنت المنطقة الإسكندرية الأزهرية طلاب المنطقة إلى الاشتراك في مبادرة 'تحدي علوم المستقبل'، المقدمة من اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة و بدأت فترة التقديم للمسابقة في 1 سبتمبر 2024.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

وزير خارجية الدانمارك يصل مطار العريش لبدء جولة إنسانية.. صوروصل وزير خارجية الدنمارك 'لارس راسموسن' اليوم إلى مطار العريش قادماً من القاهرة، فى زيارة رسمية إلى شمال سيناء، حيث كان فى استقباله اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

استقبال 19.917 طالب وطالبة في مدارس شمال سيناءبدأت اليوم مدارس شمال سيناء استقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد، حيث انتظم 19,917 طالبًا وطالبة في 120 مدرسة موزعة على إدارات العريش، بئر العبد، الحسنة، ونخل.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

محافظ شمال سيناء يحضر الحصة الأولى في مدرسة نخل الابتدائيةمحافظ شمال سيناء يحضر الحصة الأولى في مدرسة نخل الابتدائية

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

محافظ شمال سيناء يتفقد قرية الريد.. ومشروعات تنموية فى مركز نخلقام اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بجولة تفقدية شملت عدة مشروعات تنموية وخدمية في مركز نخل بوسط سيناء، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها للاطلاع على احتياجات المواطنين.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

توصيات متنوعة في مؤتمر الشباب الأول بشمال سيناءشارك اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، في فعاليات لمؤتمر الوطني الأول للشباب، تحت عنوان سيناء الفرص والتحديات، في قاعة المدينة الشبابية

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »