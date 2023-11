دعم نصراوي لتتويج سالم الدوسري بجائزة الكرة الذهبية

وفي هذا الشأن أكد الإعلامي المنتمي لنادي النصر، علي العنزي، في تصريحات إعلامية، أن سالم الدوسري لاعب الهلال، يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في قارة أسيا بعد المستوى الذي قدمه مع الهلال والمنتخب السعودي.

كما أوضح علي العنزي،، أن سالم الدوسري يستحق التواجد أيضا في قائمة المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، وحققها ليونيل ميسيخالد جاد الله: الأهلي حظه سيء والكرة عاندته أمام صن داونز.. فيديومجدي عبد الغني عن موديست: الأهلي خد «بومبة جامدة» وفيديوهاته «طلعت ذكاء اصطناعي»..

