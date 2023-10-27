دعت إليه حماس من 4 جبهات.. ماذا يعني النفير العام ضد الاحتلال؟

في تطور كارثي للحرب على غزة من جانب جيش الاحتلال الاسرائيلي، والقصف الصاروخي الذي لا يتوقف، قطعت قوات الاحتلال الاتصالات عن قطاع غزة تمامًا فيا اعتبره كثيرون تصعيدًا خطيرًا وتصرف إجرامي يسعى لفصل القطاع عن العالم من أجل إبادة جماعية داخل غزة.

ومن ناحيتها قالت شركة الاتصالات الفلسطينية - جوال فى بيان لها : نأسف للإعلان عن انقطاع كامل وكافة خدمات الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل. قصف جوي غير مسبوقوتحدثت وكالات الأنباء عن وقوع غزة بالتزامن مع قطع الاتصالات إلى قصف جوي غير مسبوق من جائب طائرات جيش الاحتلال.

حماس تدعو للنفير العام وفي الوقت نفسه أذاعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بيانًا قالت فيه ان قطع الاتصالات عن القطاع، يُنذِر بِنِيَّة الاحتلال ارتكاب مزيدٍ من المجازر وجرائم الإبادة بعيداً عن أعين الصحافة والعالم. headtopics.com

وقال البيان: نؤكّد أن شعبنا الفلسطيني الصامد لن ترهبه هذه السياسات الفاشية ولن يتوقّف ومقاومته الباسلة عن الثورة والنضال حتى صدّ هذا العدوان الهمجي ودحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا وممارسة حقّنا في الحرية وتقرير المصير بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس بإذن الله.

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