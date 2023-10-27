دعا لإجراءات حاسمة.. شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء

كتب- إسلام لطفي:قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنَّ ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف وقتل وقطع للكهرباء والإنترنت وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات، حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية.

وأضاف في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه على العالم إدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا.وأكد أنه لن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني.وشدد على أنه واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها.

أول تعليق من شيخ الأزهر على الاجتياح البري لغزة: «إرهاب أعمى»شيخ الأزهر يؤكد أنه واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ لإنقاذ هذا الشعب الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرفها التاريخ اقرأ أكثر ⮕

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