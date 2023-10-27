دعاء النصر لفلسطين.. حرفان أوصى بهما النبي رددهما بيقين

وفي السطور التالية نرصد ما ثبت في القرآن الكريم والسنة النبوية من دعاء النصر لفلسطين وأهل غزة، خاصة في الثلث الأخير من الليل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من فضل ساعة استجابة الدعاء فيه.

قال العلَّامة ابن بطَّال في"شرح صحيح البخاري" (9/ 220، ط. مكتبة الرشد): اهـ، وقال العلَّامة الطيبي في"الكاشف عن حقائق السنن" (5/ 1707، ط. مصطفى الباز): اهـ. وتابع شيخ الأزهر من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها”.

نستودعك يا الله بأهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة، تلك الدّيار المُقدّسة التي باركت بها وما حولها أن تحفظها من كل سوء وشر. نعوذ بكَ يا الله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفًا ولا دفعًا ولا وصولًا ‏اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس ‏اللهم إنّا نستودعك المسجد الأقصى مسرى رسول الله يا من لا تضيعُ عنده الودائع فاحفظهم بحفظك ورعايتك. headtopics.com

يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم اللهم صوب رميهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما عليهم.اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة.اللهم حرر المسجد الأقصى، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهدائهم برحمتك.اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين.اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء.

وقال سبحانه: {وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ} . وقال سبحانه: {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ * وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ} . headtopics.com

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