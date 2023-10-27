دعاء لأهل فلسطين الآن| «اللهم إنا نستودعك إخوتنا في غزة.. فاحفظهم بعينِك التي لا تنام»

الاحتلال الاسرائيلي يواصل هجماته برا وبحرا وجوا على عزة، مما جعل العديد من الدول العربية يلجئون للبحث عن الأدعية لترديدها وخاصة بعد الهجوم والقصف الذي وقع على الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال.
ومن جهته، قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، إن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة من"مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق، إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية.
ودعا شيخ الأزهر في بيان له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، العالم باتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا وتكاتف الأمة العربية والإسلامية، من أجل إيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ"الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها".وفي السطور التاليةعبر موقع الفجر الإلكتروني نكشف لكم عن أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني للحفاظ على أرضه من الاحتلال الغاشم. headtopics.com
اللهم كِدْ لهم كما كدتَ ليوسُف، وامكر لهم كما مكرتَ لموسى، ونجّهم كما نجّيتَ ذا النون، واجعل النار التي يصبّها الاحتلال الاسرائيلي عليهم بردًا وسلامًا كما جعلتَ النارَ بردًا وسلامًا على إبراهيم. اللهم افتح لهم فتحًا تُعزُّ به الإسلام وأهله، وتُذِلُّ به النفاق وأهله، اللهم انصرهم نصرًا يُلهم الأبطال، وتتحدّث به الأجيال، يا ذا العزّة والجلال
اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا، واجعل لهم من هذا الهم فرجا، ومن هذا الضيق مخرجا، ومن هذا البلاء عافية اللهم إنّ أعداءك من أهل الشرك والنفاق الذين اجتمعوا على حربهم لا يعجزونك، مزّقهم يا ربَّنا كلَّ ممزَّق، وفرّقهم شَذَرَ مَذَر، واجعلهم وأموالهم غنيمةً للمسلمين.كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول} headtopics.com
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