دعاء مستجاب بإذن الله لأهالي غزة.. الشهداء والمصابين

.. الشهداء والمصابين، يعتبر دعاء لأهل غزة وفلسطين والقدس بالنصر، من أكثر ما يهم الأمة العربية والإسلامية في الوقت الحالي، وذلك بعد تعرض أخواتنا المسلمين في غزة للقصف المستمر من جانب قوات الاحتلال، وهو ما أسفر عن وقوع آلاف الشهداء والمصابين، لهذا يعد الدعاء أفضل وسيلة يمكن أن نقدمها لهم، لأن من شأن ترديد، مساعدة أبناء فلسطين على تحمل هذا البلاء والخروج منه إلى بر الأمان والسلام، لهذا يبحث ملايين المسلمين عن دعاء لأهل غزة وفلسطين والقدس بالنصر.

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متحدث الدفاع المدنى فى غزة لتليفزيون اليوم السابع: إمكانياتنا لا تتناسب مع حجم الدمار.. فيديوقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدنى فى غزة، انهم ناشدوا العالم بالمساعدة لحاجتهم إلى إمدادات ومعدات تساعدهم على انتشال الشهداء والمصابين من تحت ركام المنازل اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تحرق قطاع غزة ‏بالطائرات والمدفعية والبوارج البحرية.. صوراستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قطاع غزة، الليلة، جوا وبرا وبحرا، بالمقاتلات الحربية والمدفعية الثقيلة والبوارج البحرية، مما أسفر عن وقوع عددا من الشهداء والمصابين. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تحرق قطاع غزة ‏بالطائرات والمدفعية والبوارج البحرية.. فيديو وصوراستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قطاع غزة، الليلة، جوا وبرا وبحرا، بالمقاتلات الحربية والمدفعية الثقيلة والبوارج البحرية، مما أسفر عن وقوع عددا من الشهداء والمصابين. اقرأ أكثر ⮕

بعد 'المعمداني'.. كيف يمهد الاحتلال لمجزرة جديدة في مستشفى الشفاء بغزة؟تصريحات إسرائيلية تشير إلى استخدام حماس لمستشفى الشفاء في قطاع غزة بشكل عسكري، تمهد لوقوع كارثة أخرى داخل القطاع الصحي في فلسطين بعد جريمة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها مئات الشهداء والمصابين. اقرأ أكثر ⮕

إيران: ما تفعله إسرائيل في غزة إبادة جماعيةإبادة جماعية لأهالي غزة اقرأ أكثر ⮕

مدرب المنتخب السابق يكشف قيمة تبرع محمد صلاح لأهالي غزةمدرب المنتخب السابق يكشف قيمة تبرع محمد صلاح لأهالي غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕