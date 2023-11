دعاء لأهل غزة للشيخ الشعراوي.. «اللهم انصر أخواننا في فلسطين»

- «اللهم إني أسالك أنّ تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه، وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه، وتنصر أخواننا في فلسطين».- «أسألك يا رب أنّ تؤدبهم بحق قولك (ولنذقينهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر)».المصرية، دعاءً لأهل غزة بصيغة: «يارب كن مع أهلنا في غزة، اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها وحرر المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين».

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جريدة الفجر: مذيعو شعبي FM يطلقون مبادرة 'سلاما لأهل غزة 'انطلاقا من الدور المجتمعي والمشاركة والدعم لأهل غزة، أطلق مذيعو شعبي FM، مبادرة ' من شعبي FM..سلاما لأهل غزة ' بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري من داخل المقر الرئيسي.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: يجب وقف العدوان وشلال الدم في غزةمندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: يجب وقف العدوان وشلال الدم في غزة

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: أحزاب بريطانيا تعاقب داعمى غزة.. 'المحافظين' يقيل موظفا طالب سوناك بدعم وقف إطلاق النار.. 'العمال' يوقف نائب برلمانى 3 أشهر بعد مشاركته بمسيرة مؤيدة لفلسطين.. ونواب يتساءلون: ما فائدة المساعدات وسط القتال؟تتخذ الأحزاب البريطانية إجراءات عقابية ضد مؤيدي فلسطين والداعين لوقف الحرب في غزة تضامنا مع المدنيين.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: راجعين.. نجوم مصر يشاركون في أول أوبريت عربي دعما لفلسطين (فيديو)اجتمع 25 مطرب ومغني راب عربي في أوبريت غنائي لدعم فلسطين وأهالي غزة تحت عنوان 'راجعين'.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: خالد الجندى: التبرع بالدم لأهل فلسطين جهاد ودعم مصر لغزة أمر طبيعىأكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التبرع بالدم لأهل فلسطين يدخل فى إطار الجهاد وليس الصدقة، لأن الصدقة تخرج فى المال الزائد والتبرع بالدم ليس شيء زائد.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: جهاد وليس صدقة.. خالد الجندي يوضح فضل التبرع بالدم للأشقاء في فلسطينأكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التبرع بالدم لأهل فلسطين يدخل فى إطار الجهاد وليس الصدقة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕