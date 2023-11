دعاء الهم والغم والحزن والضيق.. خير الكلمات

-يا لطيف، الطف بِي بلطفك الخفي، وأعني بقدرتك، اللهم إني أنتظر فرجك، وأرقب لطفك، فالطف بي، ولا تكلني، إلى نفسي ولا إلى غيرك. -اللهم اني عبدك وابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او ايا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ــ سبحان الله العظيم يا حي يا قيوم يا نور يا قدوس يا حي يا لله يا رحمن أغفر لي الذنوب التي تحل النقم و أغفر لي الذنوب التي تورث الندم والذنوب و التي تحبس القسم وأغفر لي الذنوب التي تهتك العصم و أغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء وأغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء و أغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء وأغفر لي الذنوب التي تُظلم...

-اللهم بك توسّلت ومنك سألت وفيك لا في شيءٍ سواك رغبت لا أسأل منك سواك، ولا أطلب منك إلّا إيّاك، اللهمّ أتوسّل إليك في قبول ذلك بالوسيلة العظمى والفضيلة الكبرى. وفي الضيق على المسلم الإكثار من ذكر الله عز وجل وتسبيحه سبحانه وتعالى، قال عز وجل: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ.

-يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرشِ المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك. وفي دعاء الهم والمشاكل عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

