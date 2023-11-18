دعاء قيام الليل وصلاة التراويح

ورد عن دعاء قيام الليل ، قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذا رَأَيْتَ أنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فأوْتِرْ بواحِدَةٍ، فقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: ما مَثْنَى مَثْنَى؟ قالَ: أنْ تُسَلِّمَ في كُلِّ رَكْعَتَيْنِ». دعاء الرزق والفرج.. أحرص عليه في قيام الليل أو بعد الفجر كيفية صلاة قيام الليل بالتفصيل وال دعاء .





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