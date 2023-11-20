لا شك أن دعاء لمن تريد الزواج بسرعة يأتي في صدارة أدعية الرزق التي لا تخلو منها الألسنة، حيث إنه خير متاع الدنيا الزوج الصالح ، كما أن الزواج يعد أحد أشكال الرزق، ولا أحد يمكنه الاكتفاء وتجاهل حاجته لزوج صالح يشاركه حياته ويتكئ عليه في الدنيا، لذا فإنه انطلاقًا من مقولة لا حيلة في الرزق تنبع أهمية دعاء لمن تريد الزواج بسرعة فهو كذلك لا حيلة ولا سبيل للزواج سوى دعاء لمن تريد الزواج بسرعة





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