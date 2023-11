درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد. الإسماعيلية 31 - 21

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد ، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 30حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 2/11/2023 فى مصرتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: حالة عدم استقرار وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأحدكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر حتى الأحد المقبل 5 نوفمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: طقس الخميس.. الأرصاد تحذر من ظاهرة قوية وهذه درجات الحارةكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، على جميع المحافظات.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: طقس الخميس.. الأرصاد تحذر من ظاهرة قوية وهذه درجات الحرارةكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، على جميع المحافظات.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕