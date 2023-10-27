درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 28/10/2023 فى مصر

أن يشهد اليوم السبت، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيدوتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة...

أن يشهد اليوم السبت، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيدوتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على خليج السويس، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيدوبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 22 والعظمى 31درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 21 والعظمى 31درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 21 والعظمى 30درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 21 والعظمى 30درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 22 والعظمى 31درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 29درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 33 درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 33درجات الحرارة فى الطور الصغرى 21 والعظمى 32درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 29درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 18 والعظمى 28درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 35درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 23 والعظمى 32 درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 35درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 38درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 38

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