دراما المتحدة 2024.. ياسر جلال يستأنف تصوير «ألف ليلة وليلة»

وجاء قرار استئناف التصوير بعد استكمال بناء الديكورات الخاصة بالعمل الذي كان قد بدأ تصويره في مدينة الإنتاج الاعلامي.المسلسل تنتجه الشركة المتحدة بالتعاون مع MediaHub - سعدي جوهر وشركة أروما ستوديوز، ومن بطولة النجوم ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس وشيري عادل.

"ألف ليلة وليلة" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، ويعد هذا هو التعاون الرمضاني الثاني على التوالي بين نور اللبنانية وتامر مرتضى بعد مسلسل"راجعين يا هوا" والذي تم عرضه رمضان قبل الماضي.القاهرة الإخبارية.. عام من التغطية الحصرية والموضوعية في نقل الأحداثجماهير الأهلي تحتشد في مدرجات ملعب مباراة صن داونز

