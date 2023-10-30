دراعك فى الجنة.. كيف تتعامل أمهات غزة مع أطفالهن بعد بتر أطرافهم

من قبل الاحتلال الإسرائيلى الغاشم هناك العديد من الضحايا نسمع عنهم دائمًا فقدوا جزءًا من جسمهم تسبب فى إعاقة مستمرة، فهناك أطفال فقدوا جزءًا من جسمهم بسبب الحرب.ومؤخرا ظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، لإحدى أمهات غزة تقول: "معرفتش أرد على بنتى وهيا بتسألنى.. وين يدى يا أمى"، وبحثت الأم عن إجابة مناسبة لترد بها على طفلتها ولم تجد.

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