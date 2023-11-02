دراسة: أنواع من بكتيريا الأمعاء تزيد من خطر الإصابة بـ مرض خطير

قال ناثان شميدت، من كلية الطب بجامعة إنديانا، والأستاذ المشارك في طب الأطفال في مركز رايان وايت للأمراض المعدية لدى الأطفال والصحة العالمية ومركز هيرمان بي ويلز لأبحاث طب الأطفال، إن الجهود السابقة لمكافحة المرض أدت إلى العديد من التطورات في مجال الملاريا العلاج والوقاية، بما في ذلك اللقاحات الجديدة والأدوية المضادة للملاريا، والمبيدات الحشرية لإدارة أعداد البعوض وتحسين عمليات الرعاية الصحية.
وأضاف شميدت، الذي يركز مختبر أبحاثه على التحقيق في هذه الأزمة الصحية العالمية وتأثيرها الحاسم على الأطفال:"هذا الاستقرار يسلط الضوء على الحاجة إلى أساليب جديدة لمنع الوفيات المرتبطة بالملاريا.. في الوقت الحاضر، لا توجد أساليب تستهدف الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء. لذلك، نعتقد أن نهجنا يمثل فرصة مثيرة".
أشعل هذا الاكتشاف تصميمهم على تحديد الكائنات الحية الدقيقة الدقيقة، التي تسمى"باكتيرويديز"، داخل القناة المعوية التي تنظم هذا التأثير. تم إجراء معظم أبحاث مختبر شميدت باستخدام نماذج الفئران الخاصة بالملاريا، وبفضل التعاون مع العديد من الزملاء في هذا المجال، تمكن فريق البحث من توسيع نطاق ملاحظاته من خلال دراسة ما يقرب من 50 طفلاً مصابًا بالملاريا في أوغندا، كما أنهم يخططون لمواصلة ملاحظاتهم السريرية من خلال العمل مع مجموعة تضم أكثر من 500 طفل مصاب بالملاريا.
في حين أن هؤلاء الأطفال قد لا تظهر عليهم أي أعراض للمرض، فإن بعضهم يحمل طفيل الملاريا في دمائهم، مما يسمح للباحثين باستكشاف عوامل الخطر المرتبطة بتطور الملاريا الحادة، بما في ذلك الاختلافات التي لوحظت في الميكروبيوم.
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