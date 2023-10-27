دراسة: القاهرة مرشحة للعب دور دولي لإدارة حوار حول الأزمة في غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق فى إطار التصريح النارى الانفعالى الذى أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو"سنغير الشرق الأوسط"، وذلك عقب الهجوم الذى شنته الفصائل الفلسطينية، فى ٧ أكتوبر الجاري، متسببة فى جُرح غائر هزّ العقيدة العسكرية لجيش الاحتلال، المتحصن وراء تشديدات وإجراءات أمنية، جرى الاستهانة بها أمام صواريخ وتجهيزات محلية الصنع للفصائل الفلسطينية، تدور دراسة بعنوان"حرب طوفان الأقصى والسيوف الحديدية: ملامح الشرق الأوسط الجديد"، للدكتور فتحى العفيفي، أستاذ التاريخ الحديث...

وهنا تجدر الإشارة إلى الموقف المصرى الرسمى الذى أوضح فى اتصالاته الدبلوماسية مع الدول الغربية على أن ما حدث يعد نتيجة"غياب الحل السياسى للصراع الفلسطينى الإسرائيلي" وهو ما"أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطينى والإسرائيلى وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولى لا سيما مجلس الأمن بتحمل مسئولياته من أجل السعى لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط".

ورغم وضوح الدراسة فى أن عملية طوفان الأقصى أسهمت فى ظهور وجلاء بطلان مشروع تهجير الفلسطينيين، فإنها لم تشرح باستفاضة طريقة هذا البطلان ووأد هذا المشروع الخبيث المرفوض، والفضل فى ذلك يعود أولا إلى يقظة الجانب المصرى لأمنه القومى وللمخططات والمؤامرات التى يريد العدو والخصوم إقرارها وتنفيذها بحجة الأمر الواقع. headtopics.com

ووفقا لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى"تكون هناك أرض فلسطينية، ولا يكون هناك شعب فلسطيني" إذ يتم تهجير أهالى غزة إلى مصر وتهجير مواطنى الضفة الغربية إلى الأردن، وهو المخطط الذى رفضته مصر والأردن بوضوح وإلحاح، وأشرك فيه الرئيس المصرى الشعب المصرى الذي خرج تلبية لنداء الرئيس ولرفض المخطط القاضى بتصفية القضية الفلسطينية.

بدورها؛ أكدت ذلك السلطة الفلسطينية، إذ أكد الرئيس الفلسطينى أبو مازن فى مشاركته بقمة القاهرة للسلام"لن نرحل" ورددها كثيرا، وساندت الدول العربية موقف مصر والأردن الموحد، وأطلعت مصر كافة الأطراف الإقليمية والدولية على رفضها الصارم لضرب القضية وتصفيتها. وهكذا فإن صلابة وصرامة الموقف المصرى هو العامل الحاسم فى بطلان مخطط تصفية القضية الفلسطينية. headtopics.com

ولفت"العفيفي" إلى أن بعض مشاريع منطقة الشرق الأوسط التى كانت تستهدف مواجهة إسرائيل، لكنها على أساس ديني، مثلا تحاول دولة عربية رفع أنها الدولة الدينية السنية المركزية، أو الدولة الدينية الراعية والتى تحاول تركيا أن تقدم نفسها فى هذا الإطار بوصفها آخر مقر لدولة الخلافة التى ألغيت عام ١٩٢٤ ولم يمت المشروع إذ يسعى الرئيس التركى إلى استدعائه وإطلاق مسمى"العثمانيون الجدد".

مصر عناوين

اقرأ أكثر:

AlBawabaNews »

رئيس وزراء بلجيكا يؤكد دعمه للجهود المصرية في احتواء الأزمة الجارية في غزةدعم بلجيكي لجهود مصر في احتواء الأزمة الجارية في غزة اقرأ أكثر ⮕

أبو الغيط: رفض مجلس الأمن وقف إطلاق النار بغزة يمنح إسرائيل الضوء الأخضر للتدميرالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يعرب عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن في التصويت لصالح قرارين حول الوضع في غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة للإخبارية». اقرأ أكثر ⮕

دعم متواصل لإسرائيل.. تعزيز عسكري أمريكي بالشرق الأوسط..فيديوعرضت فضائية “القاهرة الإخبارية”، تقريرا يرصد الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل في حربها في قطاع غزة . اقرأ أكثر ⮕

الصليب الأحمر: الأزمة الإنسانية في غزة تتعقد يوما بعد يومالصليب الأحمر الأزمة الإنسانية في غزة تتعقد يوما بعد يوم | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

أبو الغيط يعرب عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن في التوصل لقرار حول غزةمجلس الأمن يخفق في التصويت لصالح قرارين حول الوضع في غزة اقرأ أكثر ⮕

إعلامية تبكي على الهواء بسبب غزة: دعم الرئيس السيسي لفلسطين رفع رأسنابكت الإعلامية مي البحيري على الهواء نتيجة الأحداث في غزة، قائلة أنه لا نملك سوى الدعاء لأهالينا في غزة، إضافة إلى دور الدولة المصرية في تقديم المساعدات إلى الشعب الفلسطيني. اقرأ أكثر ⮕