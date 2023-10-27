دبلوماسي سابق: غزة جزء من أمننا القومي ويجب مساندة المقاومة الفلسطينية

وقال"هريدي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي جابر القرموطي خلال تغطية خاصة على فضائية"سي بي سي""التصويت في جلسات مجلس الأمن لا بد أن نعرف من خلالها من يقف مع الحق العربي وميثاق الأمم المتحدة ومن يقف ضدها".

وأضاف"ومن الأهمية بعد انتهاء التصويت أننا كعرب ندرس من صوت ضد مشروع القرار العربي ومن امتنع عن التصويت وأبدا مع من امتنع عن التصويت وأحاول أقنعه بالاتصالات الدبلوماسية وتشكيل لجنة بمعرفة مجلس الجامعة العربية للاقتراب من الـ23 دولة الذين امتنعوا عن التصويت ونحاول أن نفهم لماذا امتنع وأحاول أوضح لهم الحقائق".

واستطرد"يجب علينا أن نقف وراء المقاومة وحماس حركة مقاومة فلسطينية وأنا أعلم أن فيه تحفظات على حماس ولكن المرحلة الحالية على ضوء الحرب التي تشنها على الفلسطينيين والعرب والمسلمين أن نقف أمام كل المقاومة وليس وقت لنصب محاكمات ضد هذه الحركة وأي حركات أخرى لمقاومة بشاعة وكراهية وعنصرية ما يقوم به إسرائيل في الفلسطينيين الآن".مستشار الرئيس الفلسطيني: مجزرة كاملة في قطاع غزة.. والآلاف في الشوارع تحت القصفعمرو موسى: التصعيد الإسرائيلي على غزة آثاره خطيرة.. headtopics.com

عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023

المقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولة توغل بري إسرائيلي شمال غزةالمقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولة توغل بري إسرائيلي شمال غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولة توغل بري إسرائيلي شمال غزةالمقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولة توغل بري إسرائيلي شمال غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولة توغل بري إسرائيلي شمال غزةالمقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولة توغل بري إسرائيلي شمال غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محاور عديدة شرقي قطاع غزةأعلنت وسائل إعلام اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محاور عديدة شرقي قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية قدمت ملحمة تاريخية اقرأ أكثر ⮕

منسقة أممية: لا يوجد مكان آمن في غزة ويجب حماية المدنيينأكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (الأوتشا) لين هاستينجز اليوم الخميس أنه لا يوجد مكان آمن في غزة ويجب حماية المدنيين من القصف وإيصال المساعدات أينما يتواجد المحتاجون. اقرأ أكثر ⮕

منسقة أوتشا: يجب حماية المدنيين لا يوجد مكان آمن فى غزةقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (الأوتشا) لين هاستينجز اليوم الخميس، أنه لا يوجد مكان آمن في غزة ويجب حماية المدنيين من القصف وإيصال المساعدات أينما يتواجد المحتاجون. اقرأ أكثر ⮕