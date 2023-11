دبلوماسي روسي: قلقون من احتمال توسيع المختبرات البيولوجية الأمريكية في إفريقيا

وأضاف"يجب القول أن الولايات المتحدة قد نشرت بالفعل شبكة واسعة من المختبرات البيولوجية في القارة الإفريقية"، مشددا على أن"ممثلي الدول الإفريقية لا يستطيعون الوصول إلى العديد من المختبرات ومعرفة ما يجري بداخلها".

وصرح قائد قوات الحماية الكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي، إيجور كيريلوف، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تنقل أبحاثها البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج إلى إفريقيا، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون وجنوب إفريقيا.

من ناحية أخرى، قال نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، إنه سيتم برعاية المجلس في أبريل 2024 عقد مؤتمر حول التهديدات الناجمة عن الانحرافات"التي غرسها" الغرب. وشدد فينيديكتوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - على أن الانحرافات التي ينشرها الغرب تشكل تهديدا لوجود البشرية، وستتم مناقشة هذه المشكلة في الاجتماع الدولي لممثلين رفيعي المستوى مسؤولين عن القضايا الأمنية خلال المؤتمر المذكور أعلاه.

وأضاف:"نتوقع خلال المؤتمر القادم أن يتم تركيز الاهتمام الخاص على مناقشة التدابير الرامية إلى منع المزيد من انتشار الانحرافات التي يروج لها الغرب. لا يجوز الجلوس مكتوفي الأيدي وانتظار حتى يقوم أحد ما من منبر عال بالدفاع عن حق الشعوب في العيش وفقا لتقاليدها والاعتماد على القيم الحقيقية الثابتة التي تجعل من الإنسان إنسانا. روسيا ستبادر لطرح هذه القضية في اتصالاتها مع الشركاء الأجانب".

وأشار فينيديكتوف إلى أنه تمت في مايو الماضي في ريف موسكو، مناقشة هذا الموضوع، خلال الاجتماع الحادي عشر للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية، لافتا إلى أن هذا الموضوع يقلق الجميع اليوم تقريبا، حتى في الغرب، ناهيك عن البلدان التي لا تزال ملتزمة بالمبادئ الصارمة، ولا يزال سكانها يحترمون وصايا أسلافهم.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASRAWY: أفضل لاعب في أفريقيا 2023.. 6 لاعبين من الأهلي و 2 من بيراميدزأفضل لاعب في أفريقيا 2023 6 لاعبين من الأهلي و 2 من بيراميدز | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: أفضل لاعب في أفريقيا 2023.. 6 لاعبين من الأهلي و 2 من بيراميدزأفضل لاعب في أفريقيا 2023 6 لاعبين من الأهلي و 2 من بيراميدز | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: أفضل لاعب في أفريقيا 2023.. 6 لاعبين من الأهلي ولاعب بيراميدزأفضل لاعب في أفريقيا 2023 6 لاعبين من الأهلي ولاعب بيراميدز | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: بعد طلبها قوة دولية لحماية أهل غزة.. 10 مواقف مشرفة لجنوب إفريقيا بدعم القضية الفلسطينيةتواصل جنوب إفريقيا التي عانت من الفصل العنصري دعم الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: دبلوماسي إسرائيلي: نخوض معارك مع حماس داخل أنفاق في جباليادبلوماسي إسرائيلي نخوض معارك مع حماس داخل أنفاق في جباليا | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: هذه الأفلام سيتم إزالتها من نتفليكس خلال نوفمبر الجارىأعلنت منصة نتفليكس عن مجموعة من الأفلام التي ستتم إزالتها من على المنصة في خلال شهر نوفمبر الجارى في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول حول العالم

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕