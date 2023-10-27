دبلوماسى سابق لبرنامج مانشيت: نحن أمام خطة صهيونية لتفريغ غزة والضفة الغربية من السكان

، وتسليم قطاع غزة لسلطة غير حماس والجهاد الإسلامى.وأضاف حسين هريدى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أن إسرائيل لا تعلم ماستفعله بعد أن تدخل قطاع غزة، وبعد 7 أكتوبر أعلن الإسرائيليون أن أحد أهدافهم القضاء على حماس واستعادة الردع الإستراتيجى ووافقتهم إدارة بايدن فى ذلك.

أوضح حسين هريدى أن الردع الإستراتيجى هو أن يقع الشرق الأوسط تحت هيمنة إسرائيل، لافتا إلى أنه من الخطأ إذا اعتقدنا أن الحرب ضد حماس ولكنها أكبر من ذلك، ولكن هدفها هو "من يسيطر على الشرق الأوسط لعقود قادمة". وأوضح حسين هريدى أن جيش الدفاع الإسرائيلى أساسه عصابات يهودية كانت تتعمد قتل الفلسطينيين من أجل حملهم على ترك ديارهم، وهذا الجيش لا يحترم قواعد الحروب، ونحن الآن نقف أمام كل مقاومات الحركة الفلسطينية.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

أرقام مفزعة تكشف عنها وزارة الصحة الفلسطينية بسبب العدوان الإسرائيليارتفعت حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى أكثر من 6955 شهيدا (6850 في قطاع غزة، اقرأ أكثر ⮕

الصحة الفلسطينية: 7415 شهيدا ونحو 20 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي على غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجاري، ارتفع إلى أكثر من 7415 شهيدا، و20.517 جريحا. اقرأ أكثر ⮕

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القومي لحقوق الإنسان : خرق صارخ للقانون الدولي في غزة والضفة الغربيةأعد المجلس القومي لحقوق الانسان تقريرا لرصد تطورات الأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان نتيجة للحرب الدائرة في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕