وتابع «إعلام فلسطيني»: استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتابع «إعلام فلسطيني»: استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

مراسلة القاهرة الإخبارية: دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شمال قطاع غزةقالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرق مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

عاجل- دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في مدينة بيت حانون شمال غزةقال مراسل 'القاهرة الإخبارية' من الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ قليل، إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل الآن في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة. متحدث جيش الاحتلال يهدد وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال مساء اليوم، إن القوات البرية توسع عملياتها الليلة في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الاخبارية: دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرق مدينة بيت حانونبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕

توغل لدبابات الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزةأفادت مراسلة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل أن هناك توغل لدبابات الاحتلال الإسرائيلي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: توغل لدبابات الاحتلال شرق بيت حانون شمال قطاع غزةأفادت قناة 'القاهرة الإخبارية'، في خبر عاجل لها منذ قليل، توغل لدبابات الاحتلال شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، حسبما نقلت مراسلة القناة. اقرأ أكثر ⮕

وسائل إعلام فلسطينية: غارات مكثفة لطائرات الاحتلال على شمال غرب قطاع غزةقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن هناك غارات مكثفة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على شمال غربي قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕