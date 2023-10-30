دبابات إسرائيلية تتوغل مجددا شرق قطاع غزة

طائرات حربية إسرائيلية تحيط مُستشفيين في قطاع غزة بحزامين ناريين بعد التهديد بقصفهمامصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزلهنشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:35 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:35 م

عرضت فضائية «الجزيرة»، مساء اليوم الاثنين، لقطات حية ترصد توغلًا جديدًا للدبابات الإسرائيلية في منطقة شرق قطاع غزة. وفي وقت سابق، توغلت دبابات إسرائيلية إلى حي على أطراف مدينة غزة، الإثنين، وقطعت شارع صلاح الدين، الطريق الرئيسي الرابط بين شمال القطاع وجنوبه.

وقال شهود عيان إن الدبابات وصلت إلى أطراف حي الزيتون، مشيرين إلى أن الجنود الإسرائيليين يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمر هناك. من جانبه، نفى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، ما تداولته قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتحقيق تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة. headtopics.com

وقال في بيان صادر عن المكتب الإعلامي، صباح الاثنين: «خلافا لحديث الاحتلال؛ لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك».

وأضاف: «استهدفت هذه الآليات سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وأحدثت تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع». وأشار إلى أنه «لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، كما أن حركة المواطنين عادت لطبيعتها عليه». headtopics.com

وأكمل: «ما جرى يظهر أن جيش الاحتلال لا يستطيع التواجد في أي منطقة داخل قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، حتى لو كانت منطقة زراعية مفتوحة كالتي توغل بها صباحا تحت القصف الكثيف والأحزمة النارية، وواضح أنه يحاول رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع».

دبابات إسرائيلية تتوغل في قطاع غزةأكدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح ممر لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة. قالت وسائ إعلام عربية اليوم الاثنين، إن دبابات إسرائيلية توغلت إلى منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة. وتحاول قوات الاحتلال الإسرائيلية قطع شارع صلاح الدين لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه. اقرأ أكثر ⮕

فيديو.. دبابات إسرائيلية تصل إلى طريق صلاح الدين في غزة وتستهدف سيارات المدنييندبابات إسرائيلية تصل إلى طريق صلاح الدين في غزة وتستهدف سيارات المدنيين اقرأ أكثر ⮕

الجزيرة: عناصر المقاومة يستهدفون دبابات إسرائيلية توغلت بشارع صلاح الدين في غزةالجزيرة: عناصر المقاومة يستهدفون دبابات إسرائيلية توغلت بشارع صلاح الدين في غزة اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال الإسرائيلى يتوغل في بيت حانون بقطاع غزةتوغلت دبابات إسرائيلية، اليوم السبت، بشكل محدود ببيت حانون شمال قطاع غزة، بحسب ما أوردته فضائية الشرق دون ذكر مزيد من التفاصيل. اقرأ أكثر ⮕

الدبابات الإسرائيلية تتوغل بقطاع غزة.. وتفصل شماله عن جنوبهدخلت دبابات إسرائيلية الاثنين 30 أأكتوبر حيا على أطراف قطاع غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه. اقرأ أكثر ⮕

'العربية': دبابات إسرائيلية تتمركز الآن في وسط قطاع غزةأفادت قناة العربية، اليوم الاثنين، بأن دبابات إسرائيلية تتمركز الآن في وسط قطاع غزة. وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. اقرأ أكثر ⮕