دبابات إسرائيلية تتوغل مجددا شرق قطاع غزة

طائرات حربية إسرائيلية تحيط مُستشفيين في قطاع غزة بحزامين ناريين بعد التهديد بقصفهمامصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزلهنشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:35 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:35 م
عرضت فضائية «الجزيرة»، مساء اليوم الاثنين، لقطات حية ترصد توغلًا جديدًا للدبابات الإسرائيلية في منطقة شرق قطاع غزة. وفي وقت سابق، توغلت دبابات إسرائيلية إلى حي على أطراف مدينة غزة، الإثنين، وقطعت شارع صلاح الدين، الطريق الرئيسي الرابط بين شمال القطاع وجنوبه.
وقال شهود عيان إن الدبابات وصلت إلى أطراف حي الزيتون، مشيرين إلى أن الجنود الإسرائيليين يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمر هناك. من جانبه، نفى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، ما تداولته قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتحقيق تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة. headtopics.com
وقال في بيان صادر عن المكتب الإعلامي، صباح الاثنين: «خلافا لحديث الاحتلال؛ لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك».
وأضاف: «استهدفت هذه الآليات سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وأحدثت تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع». وأشار إلى أنه «لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، كما أن حركة المواطنين عادت لطبيعتها عليه». headtopics.com
وأكمل: «ما جرى يظهر أن جيش الاحتلال لا يستطيع التواجد في أي منطقة داخل قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، حتى لو كانت منطقة زراعية مفتوحة كالتي توغل بها صباحا تحت القصف الكثيف والأحزمة النارية، وواضح أنه يحاول رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع».