داغستان تشكو من محاولات لزعزعة الاستقرار.. والكرملين يوجه أصابع الاتهام إلى الغرب

أطباء بلا حدود: الفظائع في غزة بلغت حدا لم نشهده من قبلالسيسي يجتمع مع مدبولي وعدد من المسئولين لمتابعة مستجدات جهود حماية الأراضي الزراعيةلعنة العقد الثامن التي ذكرها أبو عبيدة.. لماذا يخشاها السياسيون والحاخامات اليهود؟ عنيفة مناهضة لليهود هناك، بينما وجه الكرملين أصابع الاتهام بقوة إلى الغرب.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف قوله، إنه على خلفية الصور التلفزيونية لحالة"الرعب" التي شهدها قطاع غزة،"من السهل جدا استغلال الوضع، وإثارة ذلك لإزعاج الأفراد". ومن جانبها، قالت لجنة التحقيق المركزية الروسية في موسكو، إنه قد تم استدعاء الأشخاص لتنظيم الاحتجاجات العنيفة، عبر قنوات"تليجرام"، ثم ارتكبوا"مذابح".

وبحسب السلطات، فقد دخل حشد من الغاضبين إلى المطار في العاصمة الداغستانية"محج قلعة"، يوم أمس الأحد، وهاجموا بعنف الأشخاص الذين وصلوا على متن طائرة قادمة من إسرائيل.وبحسب وزارة الداخلية، فقد تم احتجاز نحو 60 شخصا بصورة مؤقتة. headtopics.com

وتحدث رئيس الجمهورية الواقعة في شمال القوقاز، سيرجي مليكوف، خلال زيارة قام بها للمطار، عن محاولة متعمدة لزعزعة استقرار داغستان. من ناحية أخرى، يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماع مساء اليوم الاثنين، لبحث الوضع الأمني. وقال بيسكوف إنه من الواضح أن سبب أعمال الشغب هو تدخل من الخارج.

ومن المقرر أن يركز الاجتماع، الذي ستحضره الحكومة وممثلون عن أجهزة الأمن الروسية، على"محاولات الغرب لاستغلال الوضع في الشرق الأوسط لتقسيم المجتمع الروسي".جارديان: شرطة لندن تنشط لجمع معلومات استخباراتية من المدارس headtopics.com

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إعلام عبري: عدد قليل من الإسرائيليين تمت حمايتهم في منطقة خاصة داخل مطار داغستانإعلام عبري عدد قليل من الإسرائيليين تمت حمايتهم في منطقة خاصة داخل مطار داغستان | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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متظاهرون يقتحمون مطارا في داغستان الروسية بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيلمتظاهرون يقتحمون مطارا في داغستان الروسية بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيل | مصراوى اقرأ أكثر ⮕