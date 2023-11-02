داعية: عدم صلاح الأبناء ابتلاء.. وأمران يصلح الله بهما حالهم

وتساءل:"هل من الممكن ان يحلف العبد على الله أن يغير القدر؟"، فللعبد أن يحلف وله أن يدعو بتغيير القدر، وعلى العبد أن يتعشم في الله، ويجوز للعبد أن يتعشم في الله بأن يصلح حال أبنائه في ليلة. - من سورة الفرقان: «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».
وأضاف"عثمان"، فى إجابته عن سؤال متصل يقول فيه:"هل عدم صلاح الأبناء يعتبر نوعا من الابتلاء أم هو غضب من الله تعالى؟":"أننا دائما ننظر إلى الابتلاء من الله على أنه غضب، ولكن الابتلاء أحيانا يكون لرفع الدرجات ويكون لامتحان الإنسان ليرى ماذا يصنع بهذا الابتلاء وكيف يقابله بالرضا واللجوء إلى الله وليس بالشكوى واللجوء إلى التضجر، فالله تعالى إذا ما ابتلى ابتلى لينظف العبد ويغفر له فيجب أن نراجع أنفسنا، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة".
اللهم اجعلهم حفظة لكتابك ودعاة في سبيلك ومبلغين عن رسولك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم وشفاء صدورهم ونورًا لأبصارهم. حالات يجوز فيها الغيبة بدون ذنب.. ما هي؟ كيف يقبض ملك الموت الأرواح في وقت واحد ؟ أدعية للأبناء بالهداية والسكينة١- «اللهم احفظ لي أولادي ووفّقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم، اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين، اللهم حبّب إليهم الإيمان وزيّنهُ في قلوبهم، وكرّه إليهم الكُفر والفسوق والعصيان».
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