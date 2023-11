داعية: عدم صلاح الأبناء ابتلاء.. وأمران يصلح الله بهما حالهم

وتساءل:"هل من الممكن ان يحلف العبد على الله أن يغير القدر؟"، فللعبد أن يحلف وله أن يدعو بتغيير القدر، وعلى العبد أن يتعشم في الله، ويجوز للعبد أن يتعشم في الله بأن يصلح حال أبنائه في ليلة. - من سورة الفرقان: «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».

وأضاف"عثمان"، فى إجابته عن سؤال متصل يقول فيه:"هل عدم صلاح الأبناء يعتبر نوعا من الابتلاء أم هو غضب من الله تعالى؟":"أننا دائما ننظر إلى الابتلاء من الله على أنه غضب، ولكن الابتلاء أحيانا يكون لرفع الدرجات ويكون لامتحان الإنسان ليرى ماذا يصنع بهذا الابتلاء وكيف يقابله بالرضا واللجوء إلى الله وليس بالشكوى واللجوء إلى التضجر، فالله تعالى إذا ما ابتلى ابتلى لينظف العبد ويغفر له فيجب أن نراجع أنفسنا، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة".

اللهم اجعلهم حفظة لكتابك ودعاة في سبيلك ومبلغين عن رسولك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم وشفاء صدورهم ونورًا لأبصارهم. حالات يجوز فيها الغيبة بدون ذنب.. ما هي؟ كيف يقبض ملك الموت الأرواح في وقت واحد ؟ أدعية للأبناء بالهداية والسكينة١- «اللهم احفظ لي أولادي ووفّقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم، اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين، اللهم حبّب إليهم الإيمان وزيّنهُ في قلوبهم، وكرّه إليهم الكُفر والفسوق والعصيان».

ELBALADOFFICIAL: صلاح حسب الله : قمه السلام لها دور في نشر القضية الفلسطينيةقال دكتور صلاح حسب الله المحامي بالنقد، إن القضية الفلسطينية هي الأهم للشعب المصري و الخطاب رضي الله السياسي المصري في بشاعة القضية الفلسطينية .

YOUM7: 'لما أقول تحيا مصر بيشتموني ليه'.. قصيدة جديدة لـ صلاح عبد الله عن مصرأطلق الفنان صلاح عبد الله قصيدة جديدة عن مصر يعبر فيها عن حبه لبلده ودعمه لها، حيث نشر عبد الله مقطع فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام مع تعليق بعنوان القصيدة..

YOUM7: لما أقول تحيا مصر بيشتموني ليه'.. صلاح عبد الله يعيد نشر قصيدته لمصر للرد على المتجاوزينأعاد الفنان صلاح عبد الله نشر قصيدته عن مصر يعبر فيها عن حبه لبلده ودعمه لها، حيث نشر عبد الله مقطع فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام مع تعليق بعنوان القصيدة..

ELBALADOFFICIAL: ثلاث آيات من القرآن رددها يوميا تجعل أبنائك في معية اللهقال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامى، إن كثيرا من الناس يشكون من أولادهم بأنهم أصبحوا لا يطاقون ويبحثون عن أي شيء يغير حالهم للأفضل.

AKHBARELYOM: ياسمين الخيام: 'قدّمت أسماء الله الحسنى بناءً على وصية الراحلة شادية'أشارت الحاجة ياسمين الخيام أن أغنية 'سلام الله يا طه'، من كلمات عبد السلام محمد وألحان د.جمال سلامة، وتمنت من الله أن تختتم حياتها وأن تدفن بجوار سيدنا رسول الله.

YOUM7: سيناء فى 9 سنوات.. الدولة نفذت مشروع ضخم لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية.. تخصيص 4 مليارات جنيه لتطوير شبكة الكهرباء لتلبية احتياجات المشروعات التنموية بأرض الفيروز.. وأعمال التطوير تنهى مشاكل التذبذبظلت محافظتى شمال وجنوب سيناء لسنوات طويلة تعتمد العديد من المدن بهما على المولدات الاحتياطية والمتنقلة لتوليد الكهرباء ، وكانت سببا رئيسيا في انخفاض مستوى الخدمة

