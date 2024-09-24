دار خولة: ملامح الفن بين المرارة وال الهامش

يمكننا ببساطة اقتفاء فعل الفن هنا، كطيف يحتفي بالمرارة، يعيد تكوينها مبتعثًا من تلك المركزية لشخصية خولة، غريبٌ ذلك الأمر، أن تعنون نصك باسم بطلك، أن تهب كل تلك المركزية، حتمًا، هذه الشخصية تملك القدر الكافي من الشاعرية، والإفصاح عن فعل الفن كإعادة تصور لهامش ما، لتهبها الكاتبةتلك المركزية بروايتها الأحدث "دار خولة"، الصادرة حديثًا عن "منشورات تكوين"، منافيةً، بتلك المركزية المختلفة من الفن، هامشية الشخصية، التي تخلق ثنائية بين الشخصية وذاتها، بين شخصية شهيرة وعجوز وحيدة...

ربما، يطرح النص مركزية "خولة"؛ لطرحها هي ذاتها مركزية لنفسها، نفيها لهامشها بنفيها أمومتها المعطلة، كعضو أنثوي يدل على الأنثى، كمختصر لها: تفقد مركزيتها يتعطل أمومتها، هكذا البنية الدرامية للنص توازي الفضاء الدلالي له مدركةً ذلك بدايةً من عتبة النص، وعنونته باسم "خولة"، التي تستعيد مركزيتها، روائيًا وواقعيًا، لاستعادتها الأمومة المعطلة، فتعود للظهور في برنامج تلفازي بعنوان "تفاصيل"، ذلك العنوان الذي يرمز لبنية النص ذاتها وأنثوية شخصيته، التفاصيل، تعود بالتزامن مع...

هذه الصراعات المؤاخاة كليًا بالهوية والزمن، والتي تفقد الأم أمومتها، أو مركزية وجودها، ككل، يبتعثها النص من فعل محاكاة، كأنه الفن ذاته، محاكاة حوض سمك تلتهم أسماكه بعضها، تؤكد بثينة العيسى فعل الاختزال هذا قائلةً بأول النص أن بطلتها لا تملك محيط، تملك حوض أسماك، أسماك نافقة كشخوصها. الأمومة، كهوية معطلة بالضرورة هنا، تكاد تكشف، بطريقة معتادة للحرب، بعدين يمثلون ثنائية الخاص/العام، فثنائية الشرق والغرب، برؤية خاصة، والهامش/المركز، كرؤية عامة، والتي تقدم مع افتتاحية النص، تُقَدَم بعد ذلك كأطروحة للأمومة، كأن الهوية المعطلة للأمومة تقدم عزاءً للهوية المعطلة للغة والوطن، فتهتم "خولة" بالتسعينيات بتعليم ابنها تعليقًا أمريكيًا، ما يعارضه زوجها؛ لمنع فقدان ابنهم هويته العربية، ذلك يتبع الحرب، التي تمحي الهوية، تجعل أمريكا هي البلاد..

بينما تتوارى البنية القصصية مخلدةً النص الروائي بتجريب تمارسه بثينة العيسى للمرة الأولى، أن تكتب رواية ببنية قصصية تحاكي فعل المائدة، مائدة الطعام التي تكشف شخوصها، كأنهم، بذواتهم المعلنة، محض زوار مائدة طعام، لا يملك النص، ببنيته القصصية، إلا أن يفصح عن جزء معين بهم، ذلك الجزء الذي يطرحونه على الطاولة، هكذا يعري النص العلاقات الإنسانية المكثفة لشخوصه، الذي يحاكي تكثيفها القصصي تكثيفها الفعلي، حيث علاقات مبتورة لأمومة لم تكتمل، أمومة لابن فاقد الهوية، والثاني يمارس السلطة، بالأحرى، السلطة...

فن، المرارة، الهامش، الشيخوخة، الوحدة

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