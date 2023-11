خيم الصمت على البيرنابيو.. ميسي يكشف عن الهدف الأفضل في مسيرته

وواصل:"الهدف الذي دائما ما أتذكره وأشعر بأهميته الكبيرة لأنني سجلته في مرمى ريال مدريد لتصبح النتيجة 2-0 في سانتياجو بيرنابيو".عاجل.. وصول أول فوج من المصابين الفلسطينيين إلى مصر (صور)

YOUM7: تعرف على قائمة الأكثر تتويجا بالكرة الذهبية بعد فوز ميسيعزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صدراته لقائمة أكثر اللاعبين تتويجا بجائزة الكرة الذهبية، بعد حصده الجائزة للمرة الثامنة فى مسيرته الكروية، على حساب النرويجي إيرلينج هالاند

MASRAWY: استقالة مسؤولين بارزين بدول غربية احتجاجًا على الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال في غزةاستقالة مسؤولين بارزين بدول غربية احتجاج ا على الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال في غزة | مصراوى

MOBTADA: لأول مرة.. محمد صلاح يغيب عن المراكز الـ 10 الأولى بالكرة الذهبيةتوج ليونيل ميسي بجائزة الأفضل في العالم، ونال الكرة الذهبية 'البالون دور' للمرة الثامنة في تاريخه، بعد أن حقق لقب كأس العالم 2022، مع منتخب الأرجنتين.

SHOROUK_NEWS: كولر ينافس 9 مدربين على جائزة الأفضل في أفريقيا لعام 2023أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن المرشحون لجوائز الأفضل في عام 2023.

SHOROUK_NEWS: الأهلي مُرشح لجائزة أفضل نادي في أفريقيا لعام 2023أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن المرشحون لجوائز الأفضل في عام 2023.

SHOROUK_NEWS: الشناوي مرشح لجائزة أفضل حارس في أفريقيا 2023أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن المرشحون لجوائز الأفضل في عام 2023.

