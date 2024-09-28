خوف من قطع الرباط الصليبي لـ محمد هاني بعد إصابته في سوبر أفريقيا

إصابته بجزع في أربطة الركبة خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك ، خاصة مع وجود ورم حول الركبة وهو ما تسبب في حالة من القلق لدى الجهاز الطبي.

وتخوف الجهاز الطبي بالأهلي من إصابة محمد هاني مدافع الفريق خشية من إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي ولكن الأشعة جاءت مطمئنة إلى حد ما، ولكن سيخضع اللاعب لفحص طبي جديد اليوم الأحد بعد زوال الورم نهائيا لتحديد الموقف النهائي للاعب. على صعيد متصل، قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، منح لاعبي الفريق راحة 5 أيام عقب خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما أول أمس، الجمعة، باستاد المملكة آرينا بالرياض.

ويبدأ الأهلي بعد انتهاء راحة الخمسة أيام الاستعداد للارتباطات المقبلة، يأتي في مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "إنتركونتيننتال". كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري وتُشير الدلائل إلى أنها ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل انطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.

أهلي محمد هاني إصابة سوبر أفريقيا الزمالك

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

وولفرهامبتون يوجه رسالة دعم لمدافعه موسكيرا بعد إصابة الرباط الصليبىوجه نادي ولفرهامبتون الإنجليزي رسالة دعم لمدافعه الكولومبي يورسون موسكيرا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

كريم فؤاد يعود للقاهرة الإثنين - بوابة الشروقأعلن كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي عودته إلى القاهرة يوم الإثنين القادم، مُشيرًا إلى أن إصابته عبارة عن قطع جزئي في الرباط الصليبي

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

كريم فؤاد يخوض المرحلة الأولى من التأهيل من جراحة الرباط الصليبىيواصل كريم فؤاد لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة وإجراء عملية جراحية في ألمانيا منذ فترة

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

تحديد موعد جراحة بيرنال بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبيكشفت تقارير صحفية خارجية أن نادي برشلونة الإسباني حدد موعد الجراحة التي سيخضع لها مارك بيرنال، لاعب الفريق

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

كريم فؤاد لاعب الأهلي يعود من ألمانيا اليوم بعد جراحة صليبي ناجحةيعود كريم فؤاد لاعب الأهلي إلى القاهرة مساء اليوم، الاثنين، عقب إجراء جراحة قطع الرباط الصليبي فى الركبة السبت الماضي فى ألمانيا.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

الصليبي يحرم 10 لاعبين من ضربة البداية فى الموسم الجديدبات فى حكم المؤكد غياب 10 لاعبين عن انطلاقة الموسم الجديد، بعد إصابتهم خلال الموسم الماضي بقطع فى الرباط الصليبي على وجه التحديد.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »