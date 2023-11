خنجر السرطاني.. تعليق مهم من مكتب غزة الحكومي في ذكري وعد بلفور

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدر، قد أكد أن الاحتلال لم يكتفِ بخنق المنظومة الصحة ووقف الامدادات الطبية والوقود عنها وإغراقها بآلاف الجرحى مما اضطر مجمع الشفاء الطبي الى التمدد في مستشفى الولادة لوضع الجرحى فيها وتحويل خدمات الولادة الى مستشفى د.ثروت الحلو.وذكر القدوة في تصريحات له بحسب وكالة شهاب الفلسطينية ان الاحتلال الإسرائيلي أصرّ على ملاحقة مستشفى الحلو وقصفه وعرض حياة السيدات في اقسام الولادة والطواقم الطبية للخطر.

