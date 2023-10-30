خليك واعى.. لا صحة لاعتبار 'تكنولوجيا المعلومات والاتصالات' مادة غير أساسية (إنفوجراف)

2023/2024، إذ تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.أكدت أنه لا صحة لاعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أنه تم إدراج مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع.

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الحكومة تنفي اعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات غير أساسيةالحكومة تنفي إصدار قرار باعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها اقرأ أكثر ⮕

الحكومة تنفى اعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات غير أساسيةكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار باعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية.. اقرأ أكثر ⮕

حقيقة اعتبار «تكنولوجيا المعلومات» ضمن المواد غير الأساسية خلال العام الدراسي الحاليتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار باعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024 اقرأ أكثر ⮕

الحكومة تنفى اعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من المواد غير الأساسيةكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار باعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية.. اقرأ أكثر ⮕

الحكومة تنفي اعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات ضمن المواد غير الأساسيةنفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار باعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي 2023 - 2024 . اقرأ أكثر ⮕

أخبار مصر.. الحكومة تنفى اعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات غير أساسيةنشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار باعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات غير أساسية اقرأ أكثر ⮕