خلال رئاستها لمجلس الأمن.. الصين: نتعهد بمعالجة التصعيد في غزة ولا ننوي الاستسلام

أعلن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، أن رئاسة الصين الدورية لمجلس الأمن خلال شهر نوفمبر الجاري ستركز على معالجة التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة. وقال المندوب الصيني:"ستكون أولوية رئاستنا وأولوية مجلس الأمن بشكل عام حاليا معالجة المسألة الفلسطينية الإسرائيلية، وبالتحديد الصراع في غزة".
وأطلقت إسرائيل عملية"السيوف الحديدية" ردا على ذلك وتوعدت"حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة. وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة عن سقوط 8805 شهداء من بينهم ما يزيد عن 3648 طفلا و2290 امرأة وإصابة أكثر من 22 ألف شخص آخرين.وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب التروي في مسألة مهاجمة إيران.. وحزب الله لا يرغب بتحويل بيروت لغزة
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MOBTADA: طفل فلسطيني يحكي معانته في حرب غزة: «إخواتي ماتوا قدام عيني»تأذي أطفال غزة كثيرًا بسبب التصعيد العنيف الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 26 على قطاع غزة في فلسطين، ولحقت آثار مدمرة بنفوس الأطفال.
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