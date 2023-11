خلاف داخل إسرائيل بشأن تحويل أموال الضرائب للفلسطينيين

وقال جالانت في تصريحات متلفزة:"دولة إسرائيل حريصة على الحفاظ على الاستقرار في يهودا والسامرة، دائمًا وخاصة في هذه الأوقات"، مستخدمًا المصطلح الذي يستخدمه كثيرون في إسرائيل، للإشارة إلى الضفة الغربية التي شهدت هي الأخرى تزايدًا حادًا في أعمال العنف منذ بدء المواجهات مع حماس قبل ثلاثة أسابيع.

في المقابل رد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يتمتع حزبه القومي الديني المتشدد بدعم قوي بين المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، بالقول إن غالانت يرتكب"خطأ فادحًا" بالمطالبة بالإفراج عن الأموال.

وسبق أن أعلن سموتريتش أنه سيعارض تحويل الأموال، التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى، واتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

