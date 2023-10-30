خلافات بينهما.. حبس المتهم بقتل شاب بطعنة نافذة في الهرم

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب بطعنة بسبب خلافات في الهرم.واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، أن كانت هناك خلافات بينه وبين الضحية، حتى قام المتهم بطعنه بسلاح أبيض (سكين)، مما أسفر عن مقتله في الحال.كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب مقتول، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بطعنه نافذة أودت بحياته في الحال.

بعمل التحريات تبين أن شابا وراء ارتكاب جريمة قتل لهذا الشاب بسبب خلافات بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.أهداف مباراة النصر والفيحاء اليوم 28-10-2023 في الدوري السعودي

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خلافات بينهما.. تفاصيل مقتل شاب بطعنة نافذة في الهرمباشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتهامه بقتل شاب بطعنة نافذة في الهرم اقرأ أكثر ⮕

حبس المتهم بقتل شاب بسبب خلافات سابقة بينهما في الوراقأمرت نيابة الكلية بشمال الجيزة، بحبس المتهم بقتل شاب بطعنة "بكزلك" في رقبته، بسبب خلافات جيرة في الوراق، 4 أيام على ذمة التحقيقات. اقرأ أكثر ⮕

ضرب إخواتي الصغيرين.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة جاره بالوراقأمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنهاء حياة شاب بطعنة 'كزلك' في رقبته بسبب خلافات جيرة في الوراق . اقرأ أكثر ⮕

حبس المتهم بقتل شاب والتخلص من جثته داخل جوال ببولاق الدكرورضبط المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور اقرأ أكثر ⮕

اعترافات المتهم بقتل شاب في الهرم: اتخانقنا فطعنته بالسكينباشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتهامه بقتل شاب ويدعى 'صلاح.ص' بطعنة نافذة في الهرم، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة. اعترافات المتهم واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، أن كانت هناك خلافات بينه وبين الضحية، حتى قام المتهم بطعنه بسلاح أبيض (سكين)، مما أسفر عن مقتله في الحال. اقرأ أكثر ⮕

استمرار حبس المتهم بقتل شاب بسبب لهو الأطفال في الوراققرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب بطعنة 'كزلك' في رقبته بسبب خلافات جيرة في الوراق باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لاتهامه بقتل شاب ويدعى 'أيمن. اقرأ أكثر ⮕