خلال 24 ساعة.. صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة المضاعفة

2023، يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، بزيادة قدرها 300 جنيه، وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع قيمة المعاش لأصحاب المعاشات.وتشمل الزيادة معاشات شهر أكتوبر التي لم تصرف حتى الآن، بالإضافة إلى زيادة شهر نوفمبر المقبل، ليزيد على أصل المرتب زيادتين.

ويبلغ إجمالي الزيادة التي تصرف لأصحاب المعاشات في شهر نوفمبر المقبل، 300 جنيه، بواقع 150 جنيها منحة استثنائية، و150 جنيها زيادة شهرية.2023، بالزيادة الجديدة لأكثر من 11 مليون مواطن، من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك ومكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي الحكومي. يمكن للمواطنين حساب مبلغ المعاشات المستحق بعد زيادة المعاشات الجديدة كالتالي:المواطن الذي يحصل على معاش بقيمة 2300 جنيه يصل 2645 جنيهًا بعد الزيادة.المواطن الذي يحصل على معاش بقيمة 4300 جنيه يصل 4945 جنيهًا بعد الزيادة.

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