خلافات عائلية.. لغز فيديو على الـ'فيس بوك' بضرب سيدة في القاهرة

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم بثه عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" بشأن تعرض سيدة للتعدى بالضرب من قبل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية (ربه منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة"مصابة بكدمات متفرقة بالجسم") ، وبسؤالها إتهمت (شقيق وشقيقة طليقها، ووالدتهما - مقيمين بذات الدائرة) بقيامهم بالتعدي عليها وإحداث إصاباتها المنوه عنها .خلافات عائلية.. لغز فيديو على الـ"فيس بوك" بضرب سيدة في القاهرةالبؤر الإجرامية تحت السيطرة و«معلمين السموم والسلاح» في قبضة الأمن«ليلى» أمام محكمة الأسرة..

ربة منزل تتعرض للضرب على يد عائلة طليقها بحلوان.. تفاصيلتعرضت ربة منزل للاعتداء علي يد عائلة طليقها حيث وجهت استغاثة عبر مقطع فيديو تم تداوله على موقع فيس بوك ، علي الفور تحركت أجهزة الأمن وتم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق . اقرأ أكثر ⮕

شوبير يتوقع الفائز بالكرة الذهبية.. شاهدشارك الإعلامي أحمد شوبير صورة جديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. اقرأ أكثر ⮕

شوبير عن مباراة الأهلي وصن داونز: كولر قرر المغامرة.. تفاصيلكتب الإعلامي أحمد شوبير تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اقرأ أكثر ⮕

بعد مواجهة صن داونز.. شوبير يعلن وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة.. شاهدشارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من وصول بعثة الأهلي إلي القاهرة من داخل المطار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. اقرأ أكثر ⮕

اعتادتا ممارسة الرذيلة مع الرجال| حيثيات فتاتين جلسات المساجقضت محكمة القاهرة، ببراءة فتاتين متهمتين بممارسة الرذيلة تحت ستار جلسات المساج، من خلال حساباتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بدعوة تتضمن لفت الأنظار إلى ممارسة الرذيله . اقرأ أكثر ⮕

تفاصيل فيديو يوثق لحظة التعدى على سيدة بالضرب فى حلواننجحت أجهزة الأمن فى كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع 'فيس بوك' بشأن تعرض سيدة للإعتداء من قبل أحد الأشخاص بمدينة حلوان. كشف ملابسات مقطع فيديو تم بثه عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى 'فيس بوك' بشأن تعرض سيدة للتعدى بالضرب من قبل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة. اقرأ أكثر ⮕