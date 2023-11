خلاف على «محل» ينهى حياة فكهانى طعنا بشبرا الخيمة

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور قسم اول شبرا الخيمة بورود بلاغ بمصرع شاب طعنا بدائرة القسم. كشفت التحريات بقيادة المقدم احمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة، قيام شخص بالتشاجر مع المجني عليه ويعمل فكهانى" أثر خلافات على ملكية محل ملك والد المتهم وكان يستأجره المجنى عليه وقام المتهمين بمحاولة طرده فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام بطعنه بسلاح أبيض اودى بحياته فى الحال.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمود صبري والنقيب ادهم الحسينى معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم والسلاح الابيض المستخدم في الواقعة وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة علي النحو المشار اليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.

جريدة الفجر: مصرع طفل على يد ابن مربيته بشبرا الخيمةلقي طفل عمره عامين مصرعه بعد تعرضه للضرب المبرح، على يد نجل مربيته، وذلك بسبب لهو الأطفال، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: جهود لانتشال جثة ميكانيكي لقي مصرعه غرقًا بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمةتكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، جهودها لانتشال جثة ميكانيكي لقي مصرعه غرقاً بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة عزبة غبريال دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

