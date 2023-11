خطيبة ماثيو بيري السابقة تتبنى كلبه المفضل 'ألفريد'

في منشور بتاريخ سبتمبر، تحدثت عن علاقتها الوثيقة بالكلب إلى جانب سلسلة من الصور، وكتبت: "ألفريد يبلغ من العمر ثلاثة أعوام، إنه مزعج للغاية في كثير من الأحيان، لقد دخل حياتي أثناء فترة من الاكتئاب، وساعدني في الخروج منه، إنه لطيف أيضًا، تحياتي لك، ألفريدو".

ELBALADOFFICIAL: خطيبة ماثيو بيري السابقة: أحببته بعمق وجرحني بشكل لم أعهده من قبلتسلمت أسرة الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل Friends جثمانه منذ ساعات، تمهيدا للتحضير لجنازته في لوس أنجلوس

YOUM7: بيان مشترك من أبطال مسلسل Friends بعد وفاة ماثيو بيرىأصدر زملاء الممثل الراحل ماثيو بيري من مسلسل Friends بيانًا مشتركًا للتعبير عن حزنهم على وفاته المفاجئة، وذلك بعد أن تم العثور على بيري فاقدًا للوعي في حوض الاستحمام الساخن بمنزله

YOUM7: تسليم جثمان الممثل الراحل ماثيو بيري لعائلته لإقامة الجنازةيعيش عالم صناعة السينما في هوليود حالة حداد بعد الإعلان عن وفاة نجم مسلسل Friends ماثيو بيري عن عمر يناهز 54 عامًا، توفي بيري في منزله في لوس أنجلوس منذ يومين .

ELBALADOFFICIAL: أول تعليق من رفاق ماثيو بيري في Friends بعد تسليم جثمانه لأسرتهتسلمت أسرة الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل Friends جثمانه منذ ساعات، تمهيدا للتحضير لجنازته في لوس أنجلوس

YOUM7: التحقيق فى وفاة ماثيو بيري من قبل شرطة السرقة والقتليتم التحقيق في وفاة نجم مسلسل Friends الممثل العالمى ماثيو بيري من قبل قسم جرائم السرقة التابع لشرطة لوس أنجلوس، على الرغم من عدم وجود أي علامات على وجود جريمة

SHOROUK_NEWS: شرطة لوس أنجلوس تحقق في وفاة ماثيو بيرييتم التحقيق في وفاة ماثيو بيري، نجم مسلسل Friends من قبل قسم جرائم السرقة التابع لشرطة لوس أنجلوس، على الرغم من عدم وجود أي

