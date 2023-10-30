خطوات سريعة لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الفيوم.. افتتاح وحدتى "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بالمستشفى العام.. ووحدة عمليات القلب المفتوح بمركز طامية تدخل الخدمة بعد سنوات من الانتظار..

وقال الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، إن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد تطورا كبيرا وتوسعات في مختلف المستشفيات لتطوير الخدمة المقدمة للمرضي وزيادة عدد المستفيدين، وأشاد المحافظ بجهود منظمات المجتمع المدني، في النهوض بالقطاع الصحي، ورفع كفاءة وتجهيز المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية، بهدف توفير خدمة طبية لائقة، والتخفيف من معاناة المرضى وذويهموأكد المحافظ، أن القيادة السياسية، تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثله مثل بقية القطاعات، كما أنها حريصة كل الحرص علي توفير كافة الامكانيات...

كما استمع الأنصاري، لشرح مفصل حول مكونات وآلية عمل الوحدة التي تخدم الحالات المرضية من الفيوم ومحافظات شمال الصعيد، وتأتي متواكبة مع توجهات الدولة نحو إنشاء وحدة للتصلب المتعدد بكل محافظة من محافظات الجمهورية، بهدف التخفيف عن المرضى، حيث يتكلف علاج المريض الواحد من 150 إلى 600 ألف جنيه سنوياًكما افتتح محافظ الفيوم، وحدة تفتيت حصوات المسالك البولية بالموجات التصادمية، وتفقد أقسام الوحدة واستمع لشرح حول مكونات وآلية العمل بالوحدة، التي تم تزويدها بجهاز من أحدث أجهزة تفتيت الحصوات بالعالم، مساهمة... headtopics.com

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خطوات سريعة لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الفيوم.. افتتاح وحدتى "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بالمستشفى العام.. ووحدة عمليات القلب المفتوح بمركز طامية تدخل الخدمة بعد سنوات من الانتظار.. صور

محافظ الفيوم يفتتح وحدتي 'التصلب المتعدد' و'تفتيت الحصوات' بالمستشفى العامافتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وحدتي التصلب المتعدد و تفتيت الحصوات بمستشفى الفيوم العام، كما تفقد أعمال رفع كفاءة قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى. اقرأ أكثر ⮕

محافظ الفيوم يفتتح وحدتى 'التصلب المتعدد وتفتيت الحصوات' بالمستشفى العامافتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وحدتى 'التصلب المتعدد' و'تفتيت الحصوات' بمستشفى الفيوم العام، كما تفقد أعمال رفع كفاءة قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى.. اقرأ أكثر ⮕

محافظ الفيوم يفتتح وحدتي التصلب المتعدد وتفتيت الحصوات بالمستشفى العامافتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وحدتي التصلب المتعدد و تفتيت الحصوات بمستشفى الفيوم العام، كما تفقد أعمال رفع كفاءة قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى. اقرأ أكثر ⮕

محافظ الفيوم يفتتح وحدتي التصلب المتعدد وتفتيت الحصوات بالمستشفى العامافتتاح وحدتين جديدتين في المستشفى العام بالفيوم اقرأ أكثر ⮕

محافظ الفيوم يفتتح وحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزيافتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزي. اقرأ أكثر ⮕

محافظ الفيوم يفتتح وحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزيافتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزي. اقرأ أكثر ⮕